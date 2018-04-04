0
16:45
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
16:37
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
16:10
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
14:48
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
14:33
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
13:06
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
11:56
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
Еще новости
Общество

Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»

Экологическая тропа Полистовского заповедника «Плавницкое болото» готова к приему туристов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Отмечается, что такой вывод сделали сотрудники охраняемой территории после осмотра маршрута 3 апреля: они оценили проходимость тропы, проверили состояние настилов и очистили тропу от лесного мусора.

За прошедшую зиму на экотропе «Плавницкое болото» сотрудники заповедника обновили информационные стенды, а также установили дополнительный настил для обхода участка тропы, занятого хаткой бобров, появившейся здесь в конце 2016 года.

Сейчас тропа в основном очистилась от снега. Здесь можно встретить следы обитателей Полистовья, которые часто прогуливаются не только по болоту и лесу, но и по настилам. На маршруте были замечены следы енотовидной собаки, лисицы, ласки, лосей и, предположительно, белой куропатки.

Для прогулки на «Плавницкое болото» в апреле достаточно выбрать плотную, желательно непромокаемую, обувь и одеться по погоде. Первые туристы планируют посетить экскурсию по экотропе уже в ближайшие выходные.

Во второй половине месяца начнут действовать и другие «летние» маршруты Полистовского заповедника. В Локнянском районе можно будет посетить пешие экскурсии по тропам «Дорогою бобра» и «Путь моховиков», а после таяния льда в реках и каналах болотной системы туристы смогут прокатится на лодках «От болот до океана».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
04 апреля 2018
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
04 апреля 2018
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
04 апреля 2018
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
04 апреля 2018
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
04 апреля 2018
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04 апреля 2018
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
04 апреля 2018
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области
04 апреля 2018
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области

Идет загрузка...