Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»

16:10, 04 апреля 2018, ПАИ

Экологическая тропа Полистовского заповедника «Плавницкое болото» готова к приему туристов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника.

Отмечается, что такой вывод сделали сотрудники охраняемой территории после осмотра маршрута 3 апреля: они оценили проходимость тропы, проверили состояние настилов и очистили тропу от лесного мусора.

За прошедшую зиму на экотропе «Плавницкое болото» сотрудники заповедника обновили информационные стенды, а также установили дополнительный настил для обхода участка тропы, занятого хаткой бобров, появившейся здесь в конце 2016 года.

Сейчас тропа в основном очистилась от снега. Здесь можно встретить следы обитателей Полистовья, которые часто прогуливаются не только по болоту и лесу, но и по настилам. На маршруте были замечены следы енотовидной собаки, лисицы, ласки, лосей и, предположительно, белой куропатки.

Для прогулки на «Плавницкое болото» в апреле достаточно выбрать плотную, желательно непромокаемую, обувь и одеться по погоде. Первые туристы планируют посетить экскурсию по экотропе уже в ближайшие выходные.

Во второй половине месяца начнут действовать и другие «летние» маршруты Полистовского заповедника. В Локнянском районе можно будет посетить пешие экскурсии по тропам «Дорогою бобра» и «Путь моховиков», а после таяния льда в реках и каналах болотной системы туристы смогут прокатится на лодках «От болот до океана».