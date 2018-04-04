Единый день приема граждан проведут судебные приставы в Псковской области 19 апреля

16:19, 04 апреля 2018, ПАИ

19 апреля с 14:00 до 20:00 в Управлении ФССП России по Псковской области и в его структурных подразделениях будет проводиться день единого приема граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Цель проведения дня единого приёма граждан: повышение уровня доступности и открытости службы судебных приставов для граждан, оказание гражданам помощи по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также юридической помощи по данным вопросам.

Прием граждан и представителей организаций будет проводиться по адресу: Псков, улица Текстильная, 3. Предварительная запись на личный прием к руководителю Управления, заместителям руководителя Управления, начальникам отделов аппарата Управления ФССП России по Псковской области будет осуществляться по телефону: 8(8112)-69-90-20. По адресу Текстильная, 3, также находится Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району и Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Псковской области. ОСП № 1, № 2 Пскова и ОСП Псковского района находятся по адресу улица Максима Горького, 1. (3 этаж). Адреса отделов судебных приставов, расположенных в районных центрах Псковской области, можно найти на сайте Управления ФССП России по Псковской области (раздел «Об Управлении», подраздел «Контакты»).



Напомним, что вход в здание Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области осуществляется в пропускном режиме. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям физических и юридических лиц ещё и документ, подтверждающий полномочия.