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Общество

Свыше 19 млн рублей направят в этом году на ремонт дорог и дворов в Пушкинских Горах

В этом году в Пушкинских Горах отремонтируют несколько дворов многоквартирных домов и участков автомобильных дорог местного значения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.

На приведение в нормативное состояние дорог направят 15 млн рублей, из которых порядка 14,9 млн рублей — средства регионального бюджета. Средства пойдут на устройство нового асфальтового покрытия и укрепление обочин участков дорог по улицам Ермолаева, Дорофеева, Пионерской и от улицы Льнозаводской до улицы Холодник. Общая протяженность составляет почти 3,5 км.

Около 4,1 млн рублей (3,8 млн рублей — средства областного бюджета) потратят на ремонт дворов домов № № 31, 34 и 61 по улице Пушкинской и № № 1, 2 по улице Турбаза. Также будут отремонтированы подъезды к трем дворам.

Как отметили в ведомстве, по результатам проведенных аукционов удалось сэкономить более 95 тыс. рублей. На обе позиции победителем признано ООО «ДорСтройСервис». Подрядчик планирует приступить к работам в мае и закончить их в августе этого года.

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