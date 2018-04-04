Свыше 19 млн рублей направят в этом году на ремонт дорог и дворов в Пушкинских Горах

16:27, 04 апреля 2018, ПАИ

В этом году в Пушкинских Горах отремонтируют несколько дворов многоквартирных домов и участков автомобильных дорог местного значения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации со ссылкой на Государственный комитет Псковской области по транспорту.

На приведение в нормативное состояние дорог направят 15 млн рублей, из которых порядка 14,9 млн рублей — средства регионального бюджета. Средства пойдут на устройство нового асфальтового покрытия и укрепление обочин участков дорог по улицам Ермолаева, Дорофеева, Пионерской и от улицы Льнозаводской до улицы Холодник. Общая протяженность составляет почти 3,5 км.

Около 4,1 млн рублей (3,8 млн рублей — средства областного бюджета) потратят на ремонт дворов домов № № 31, 34 и 61 по улице Пушкинской и № № 1, 2 по улице Турбаза. Также будут отремонтированы подъезды к трем дворам.