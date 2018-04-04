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Общество

«Сколково» приглашает псковских учёных, инноваторов и студентов на Startup Tour в Великом Новгороде

Фонд «Сколково» 17 и 18 апреля организует в Великом Новгороде Startup Tour, на который приглашены не только технологические предприниматели из Новгородской области, но и молодые учёные, студенты и инноваторы из Ленинградской, Псковской, Тверской, Ярославской областей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда, на сегодняшний день посетить мероприятие планируют более 200 человек.

Отмечается, что двухдневная программа мероприятия включает в себя конкурс и конференцию для стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений - биомедицина, промышленные и информационные технологии.

Лекции для стартаперов прочтут генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров, директор по развитию и работе с ключевыми партнёрами Кластера биологических и медицинских технологий Руслан Алтаев, руководитель департамента контроля и правовой поддержки участников проекта Фонда «Сколково» Алексей Шарманжинов и другие спикеры.

«Участники мероприятия узнают, как стартапу наладить работу с бизнес-ангелами и крупными компаниями, защитить свою интеллектуальную собственность, правильно проводить IPO и многое другое. В рамках деловой программы традиционно пройдут сессия по женскому предпринимательству, где участницы поговорят о проблемах и перспективах ведения бизнеса, а также Skolkovo Demo Day, на котором резиденты Фонда представят свои разработки крупным компаниям региона», - рассказали в пресс-службе.

Заявки на участие в крупнейшем всероссийском проекте для стартап-команд Open Innovations Startup Tour в Великом Новгороде принимаются до 9 апреля.

Подробная информация о мероприятии здесь>>>

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