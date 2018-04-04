Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах

16:37, 04 апреля 2018, ПАИ

С 5 по 20 апреля в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах будет работать фотовыставка «От заповедника к заповедникам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пушкинского заповедника, на экспозиции будут представлены фотоработы воспитанников фото-видеостудии археологического клуба Красносельского района Санкт-Петербурга.

На фотографии можно будет взглянуть ежедневно с 9:00 до 17:00 кроме понедельника и вторника.

Многопрофильное молодежное объединение «Археологический клуб» (Красносельский район Санкт-Петербурга) с 2001 года сотрудничает с Пушкинским заповедником. Воспитанники клуба участвуют в доброхотском движении, реализуют экологические, волонтерские и исследовательские проекты в Пушкинских Горах. С 2012 года при клубе создана фото-видеостудия Archeostudio, в которой проходит обучение фото и видеосъемке, реализуются творческие проекты.

«Природа и памятники истории и культуры на территории Пушкинского заповедника вдохновляют воспитанников студии на творческие поиски. В ходе экспедиций организуются фотопленэры. Их результаты на протяжении многих лет представлялись в группе Пушкинского заповедника в сети «Вконтакте» и нашли широкий отклик у подписчиков», - отметили в пресс-службе.

В 2016 году началось сотрудничество клуба с дирекцией особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. Была развернута программа волонтерской работы на территории Петербургских природных заповедников. Творческое сообщество Archeostudio прошло путь от Пушкинского заповедника к заповедникам в окрестностях Петербурга, а сейчас возвращается в Пушкинские Горы, представляя результаты своей работы. Все фотографии сделаны в период с 2015 по 2017 год.

В выставке существуют два смысловых блока: один посвящен Пушкинскому заповеднику и Пушкинским Горам, второй – особо охраняемым природным территориям Петербурга и Ленинградской области.