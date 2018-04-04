0
16:45
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
16:37
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
16:10
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
14:48
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
14:33
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
13:06
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
11:56
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
Еще новости
Общество

Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах

С 5 по 20 апреля в Научно-культурном центре в Пушкинских Горах будет работать фотовыставка «От заповедника к заповедникам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пушкинского заповедника, на экспозиции будут представлены фотоработы воспитанников фото-видеостудии археологического клуба Красносельского района Санкт-Петербурга.

На фотографии можно будет взглянуть ежедневно с 9:00 до 17:00 кроме понедельника и вторника.

Антон Шавчунас. Залив на закате. ООПТ Гладышевский. 2015

Многопрофильное молодежное объединение «Археологический клуб» (Красносельский район Санкт-Петербурга) с 2001 года сотрудничает с Пушкинским заповедником. Воспитанники клуба участвуют в доброхотском движении, реализуют экологические, волонтерские и исследовательские проекты в Пушкинских Горах. С 2012 года при клубе создана фото-видеостудия Archeostudio, в которой проходит обучение фото и видеосъемке, реализуются творческие проекты.

Татьяна Родионова. Туман у Михайловского. 2016

«Природа и памятники истории и культуры на территории Пушкинского заповедника вдохновляют воспитанников студии на творческие поиски. В ходе экспедиций организуются фотопленэры. Их результаты на протяжении многих лет представлялись в группе Пушкинского заповедника в сети «Вконтакте» и нашли широкий отклик у подписчиков», - отметили в пресс-службе.

Татьяна Родионова. Закат на Великой. 2016

В 2016 году началось сотрудничество клуба с дирекцией особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга. Была развернута программа волонтерской работы на территории Петербургских природных заповедников. Творческое сообщество Archeostudio прошло путь от Пушкинского заповедника к заповедникам в окрестностях Петербурга, а сейчас возвращается в Пушкинские Горы, представляя результаты своей работы. Все фотографии сделаны в период с 2015 по 2017 год.

В выставке существуют два смысловых блока: один посвящен Пушкинскому заповеднику и Пушкинским Горам, второй – особо охраняемым природным территориям Петербурга и Ленинградской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
04 апреля 2018
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
04 апреля 2018
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
04 апреля 2018
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
04 апреля 2018
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
04 апреля 2018
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04 апреля 2018
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
04 апреля 2018
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области
04 апреля 2018
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области

Идет загрузка...