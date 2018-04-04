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Политика

«Школа кандидата» открывается в псковской «Единой России»

«Школа кандидата» открывается в псковском региональном отделении «Единой России» накануне сентябрьских выборов. Вопрос ее организации рассмотрели участники заседания политсовета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения партии.

Обучение в «школе кандидата» пройдут участники предварительного голосования «Единой России». Занятия будут проходить на базе местных исполнительных комитетов партии с 4 по 30 апреля. 

«Школа кандидата» должна способствовать повышению качества внутрипартийной и программной дискуссии, формированию адекватного представления будущих кандидатов о предстоящей деятельности, обеспечению взаимодействия между ними, преемственному обмену опытом между действующими депутатами, органами исполнительной власти и будущими кандидатами, знакомству с методами и технологиями предвыборной борьбы и идеологическими тенденциями в обществе, - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Псковской области стартовало предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на выборах 9 сентября.

Отбор кандидатов для участия в довыборах в Собрание депутатов Локнянского района, собрания депутатов сельских и городских поселений Партия проведет по второй модели, которая предполагает предварительную регистрацию выборщиков и голосование на встречах с избирателями.

Обязательная процедура для всех претендентов «Единой России» на мандат депутата Псковского областного Собрания по округу №12 и на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня.

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