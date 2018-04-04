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Общество

Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 3 апреля его первый заместитель Вера Емельянова провела рабочее совещание по вопросу обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами. В нем приняли участие руководители органов исполнительной власти региона и представители подведомственных учреждений здравоохранения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Открывая совещание, Вера Емельянова отметила, что вопрос льготного лекарственного обеспечения находится на особом контроле у врио губернатора. Еженедельно он получает информацию от Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации о наличии лекарств на складах и в аптеках.

«В первом квартале этого года от жителей Псковской области неоднократно поступали жалобы на несвоевременное предоставление медикаментов», - подчеркнула первый вице-губернатор и добавила, что объективная причина — отсутствие участников аукционов, из-за чего конкурсы приходится объявлять повторно.

Благодаря целенаправленной работе региональных властей и врио губернатора Михаила Ведерникова с федеральным центром в прошлом месяце регион получил дополнительные средства из госбюджета для обеспечения лекарствами федеральных льготников. Из почти 173 млн рублей большая часть средств уже направлена на покупку льготных препаратов.

Объем финансирования лекарственного обеспечения граждан из регионального бюджета в этом году сохранен на уровне 2017 года и составляет более 647 млн рублей. «По большинству жизненно необходимых лекарственных препаратов необходимые конкурсные процедуры завершены. В частности, приобретен годовой запас инсулина различных марок. Такая же ситуация по препаратам в таблетках от бронхиальной астмы и сердечной группы», — пояснила директор Управления фармации Татьяна Кузьмина. «В целом за последние годы объем финансирования на эти цели вырос почти в восемь раз — в 2009 году эти расходы составляли 82 млн рублей», - добавила она.

В свою очередь председатель Госкомитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов отметил, что региональные власти продолжают работу по привлечению дополнительных средств из бюджета на лекарственное обеспечение граждан. Также идут переговоры о передаче полномочий по финансированию приобретения лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями на федеральный уровень.

В завершение совещания первый вице-губернатор Вера Емельянова поручила Игорю Потапову подготовить для врио губернатора Михаила Ведерникова подробный план работы Госкомитета по обеспечению льготных категорий граждан препаратами на этот год.

Отметим, что в регионе по вопросам лекарственного обеспечения граждан в Псковской области работает телефон «горячей линии». Специалисты регистрируют и обрабатывают каждое записанное на автоответчик обращение, в рамках своей компетенции решают озвученные вопросы или направляют запрос ответственным лицам. При наличии лекарственного препарата на складах производится его отгрузка в пункт отпуска, о чем затем сообщается заявителю. 

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