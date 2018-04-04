В России хотят запретить продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 0,5 литра

16:51, 04 апреля 2018, ПАИ

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (ПЭТ) объемом более 0,5 литра, исключая продукцию на экспорт, пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке отмечается, что запрет розничной продажи алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.