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Общество

В России хотят запретить продажу алкоголя в пластиковой таре объемом более 0,5 литра

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает запрет на производство, оборот и розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре (ПЭТ) объемом более 0,5 литра, исключая продукцию на экспорт, пишет «Коммерсантъ».

В пояснительной записке отмечается, что запрет розничной продажи алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 0,5 литра будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения и улучшению здоровья нации.

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