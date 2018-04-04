0
16:45
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
16:37
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
16:10
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
14:48
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
14:33
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
13:06
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
11:56
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
Еще новости
Общество

Ученые выяснили, что регулярное употребление макарон способствует снижению веса

Канадские специалисты оспорили утверждение о том, что макароны - это злейший враг в борьбе с лишними килограммами. Как передает ТАСС, согласно новому исследованию, опубликованному в британском медицинском журнале BMJ Open, рацион питания, основанный на употреблении макаронных изделий, даже может способствовать снижению веса.

Ученые больницы святого Михаила в Торонто установили, что все зависит от гликемического индекса (показатель влияния продуктов питания на уровень сахара в крови) макаронных изделий. Например, гликемический индекс (ГИ) белого риса, хлеба и картофеля достаточно высокий - эти продукты очень калорийны, быстро перевариваются и поглощаются организмом. Этот же показатель у чечевицы и зеленых овощей, напротив, остается чрезвычайно низким.

Отмечается, что в ходе исследования эксперты провели более 30 контрольных испытаний, в которых приняли участие около 2,5 тыс. участников. В среднем добровольцы съедали чуть больше трех порций макарон в неделю, причем каждая из них не превышала половины тарелки. По итогам эксперимента специалисты измерили несколько параметров, в том числе вес, индекс массы тела (ИМТ) и охват талии и установили, что такое регулярное поедание этого продукта не привело к набору лишних килограммов или увеличению жировой массы. Более того, оказалось, что спустя 12 недель участники похудели на полкилограмма.

Как пишет ТАСС, результаты ученые объясняют тем, что продукты с низким ГИ лучше утоляют голод и быстрее «насыщают» организм. Специалисты отметили, что, несмотря на широкое разнообразие макаронных изделий, в среднем их гликемический индекс ниже, чем у продуктов, содержащих крахмал (например, хлеб).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
04 апреля 2018
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
04 апреля 2018
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
04 апреля 2018
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
04 апреля 2018
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
04 апреля 2018
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04 апреля 2018
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
04 апреля 2018
Александр Котов: Развитие аграрной отрасли в Псковской области – не случайные статистические показатели двух-трёх лет, а устойчивая тенденция
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области
04 апреля 2018
Проверка индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов началась в соцучреждениях Псковской области

Идет загрузка...