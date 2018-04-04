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Общество

Конкурс на самую красивую, умную и спортивную девушку начался в псковском филиале Академии ФСИН России

10 курсанток Псковского филиала академии вступили в борьбу за звание первой красавицы вуза, которой выпадет честь поехать в Рязань для принятия участия в конкурсе «Мисс Академия – 2018».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, 4 апреля конкурсантки продемонстрировали навыки строевой и физической подготовки, а также выполнили упражнения по стрельбе из пистолета Макарова.

На заключительном этапе девушкам предстоит пройти творческие испытания, состязаясь в конкурсах грации, обаяния и интеллекта.

«Мисс Псковского филиала Академии ФСИН России – 2018» будет определена по итогам всех этапов конкурса 6 апреля.

Победительница примет участие в финале конкурса «Мисс Академия – 2018», который пройдет 21 апреля.

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