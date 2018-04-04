Досрочный ЕГЭ-2018 по обществознанию и литературе прошел в штатном режиме
Единые государственные экзамены досрочного периода по обществознанию и литературе прошли без сбоев и нарушений, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.
«Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит в штатном режиме. На экзаменах по обществознанию и литературе сбоев и утечек экзаменационных материалов не зафиксировано», – заявил заместитель министра образования науки РФ – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов.
Заявления на участие в ЕГЭ по обществознанию досрочного периода подали около 18 тысяч 700 человек, по литературе – около 4 тысяч 500 человек. Во всех ППЭ использовалась технология печати экзаменационных материалов и сканирования работ участников, велось онлайн-видеонаблюдение.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 апреля.
Досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля. 6, 9 и 11 апреля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.