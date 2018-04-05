Собачья работа № 6: Слушающий дыхание

13:44, 05 апреля 2018, ПАИ

Сегодня МЧС России обеспечено новейшими поисковыми приборами, которые позволяют в короткие сроки обнаружить попавших в беду людей. Но одним из самых эффективных способов обнаружения человека по-прежнему остаётся поиск с помощью специально обученных собак. Благодаря своему хорошему обонянию четвероногие спасатели помогают находить людей под завалами, грибников, заблудившихся в лесу, а также взрывчатые вещества. Встречайте героев нового выпуска «Собачьей работы» в рамках проекта «ПАИ-ZOO» - спасателя поисково-спасательного отряда Пскова Светлану Васильеву и её хвостатых подопечных.

Хобби превратилось в работу

35-летняя псковичка в своё время получила высшее строительное образование, затем работала инспектором по кадрам в учреждении отдыха, после ушла в декретный отпуск. Когда пришло время возвращаться на прежнее место работы, она поняла, что не хочет этого, и отправилась в Ногинск, где в спасательном центре МЧС России прошла курсы вожатого-проводника служебных собак.

«Почему сменила род деятельности? Да тут все просто. Огромное желание и счастливый случай. Я люблю собак, мне всегда это нравилось, в семье с детства были собаки. И постепенно моё хобби перетекло в работу», - объясняет своё решение Светлана Васильева.

Получив новую специальность, она устроилась на работу в поисково-спасательный отряд Пскова. Там девушка служит уже три года, в конце 2017-го прошла аттестацию с присвоением квалификации «спасатель 3-го класса».

Так же, как и все спасатели ПСО, Светлана Васильева занимается профессиональной подготовкой - работой с гидро-, бензо-, электроинструментами, радиационно-химической и биологической защитой, оказанием первой помощи пострадавшим, психологической, водной, физической и тактико-специальной подготовкой, топографией. Но главная её задача - это воспитание, содержание служебных собак и уход за ними.

Самым первым подопечным девушки стала немецкая овчарка Ханя, приехавшая из московского питомника уже «подготовленным сотрудником». Спасатель и её четвероногий помощник специализировались на поиске взрывчатых веществ, регулярно принимали участие в совместных операциях МЧС и полиции, выезжали для проверки сообщений о минировании или подозрительных предметах. Однажды им пришлось отработать сразу 4 объекта, и, к счастью, все вызовы оказались ложными.

Недавно Ханя отправилась на заслуженную пенсию в связи с достижением возраста 8-ми лет, но продолжает жить в питомнике Аварийно-спасательной службы. Светлана Васильева ухаживает за ней и выводит на прогулки вместе с новым напарником – молодым лабрадором-ретривером.

Ищет по «запаху лёгких»

Фигаро, которого все называют Федей, живёт в питомнике поисково-спасательного отряда Пскова вместе с Ханей с ноября 2017 года. У пса хорошая родословная, он родился в одном из псковских питомников меньше года назад – первый свой день рождения Федя отметит в мае. Сейчас он готовится стать служебной собакой по поиску людей в техногенных завалах и лесах.

Учитывая рельеф в Псковской области, работа эта нужная. Вспомните, как часто мелькают новости о пропавших в лесу грибниках, бабушках, ушедших за ягодами и не вернувшихся. Особенно много работы у спасателей осенью и весной, когда псковичи массово отправляются на поиски лесных богатств.

Неоценимую помощь в поиске заблудившихся людей спасателям оказывают собаки, у которых намного сильнее развито чутье. Конечно, для работы в таких экстремальных ситуациях подходят не все животные, а только изначально обладающие определенным набором качеств и прошедшие специальную подготовку. К тому же, в «собачьей работе» в МЧС есть некоторые нюансы – четвероногие спасатели ищут абсолютно незнакомых людей без предварительного обнюхивания их вещей.

Чтобы попасть на эту нелёгкую, но почётную службу, Федя под руководством кинолога проходит интенсивное обучение. Он уже освоил общий курс дрессировки, выучил основные команды, выработал спокойное отношение к чужим людям, так как собака МЧС не должна быть агрессивной. Также Феде необходимо уметь преодолевать препятствия, неровные поверхности, с которыми часто сопряжёны поиски в лесах и завалах.

Сейчас пёс и кинолог приступили к самому главному - обучению сигнальному поведению (громкий лай при обнаружении человека) и сигнальной позе (пострадавший лежит или сидит). После лабрадору предстоит учиться распознавать человеческое дыхание по запаху на больших расстояниях. По словам Светланы Васильевой, Федя будет искать именно «верхним чутьём» - без следов, только по «запаху лёгких». Она объяснила, что при прочёсывании определенного квадрата собака унюхает отголосок запаха, который словно конусом разносится от любого человека. При этом пёс не должен реагировать на двигающихся людей, как на участников поисков, так и на заблудившихся - способный идти и говорить пострадавший сам откликнется на сигналы спасателей.

Цель Феди – потерявшие сознание или обездвиженные люди, которые не могут самостоятельно выбраться из западни или подать голос. Как только собака обнаружит пострадавшего, она не отойдёт от него ни на шаг и будет лаять до тех пор, пока не подоспеет кинолог. После этого пёс получит лакомство, так как обучается именно с помощью вкусопоощрения – ищет, по сути, не человека, а еду.

Эмоциональный парень

Светлана Василева уверена, что Федя будет хорошим помощником, так как уже многому научился. Она с удовольствием продемонстрировала навыки своего подопечного, выпустив его и Ханю из вольера. Еще издали завидев кинолога, они навострили уши и радостно прыгали вдоль забора, а как только дверь отворилась, были готовы сбить любимую напарницу с ног.

Опытная Ханя быстро угомонилась, а вот молодой энергичный Федя продолжал прыгать и бешено вилять хвостом, предвкушая тренировку. «Такой вот эмоциональный парень, Ханя более спокойная», - комментирует их поведение Светлана Васильева. Однако, по её словам, несмотря на разные характеры, собаки прекрасно уживаются вместе и беспрекословно подчиняются приказам кинолога. Например, они по инерции всегда находятся слева, как и подобает служебной собаке (справа – оружие), с той только разницей, что Ханя статно вышагивает, а Федя так и норовит подпрыгнуть как можно выше.

Спустя несколько минут Федя успокаивается и приступает к работе. Ему предстоит найти учебную закладку - лежащего под ёлками коллегу Светланы Васильевой. «Пока не сложные закладки, расстояния небольшие», - поясняет кинолог. С заданием лабрадор справился на «ура» - он очень быстро отыскал «отдыхавшего» на коврике спасателя, о чем громким лаем оповестил свою напарницу. Он продолжал лаять до тех пор, пока девушка не подошла к условному пострадавшему и не похвалила его спасителя. «Хорошо, молодец», - обратилась она к своему четвероногому помощнику и угостила кормом.

После этого Федя показал свои умения на дрессировочной площадке. Он умело взбежал и спустился по лестнице, преодолел турник в виде качели-балансира, с удовольствием позировал в импровизированном туннеле из резиновых покрышек. «Он сегодня в ударе, как никогда эмоциональный», - замечает спасатель.

Однако, Светлана Васильева добавила, что эта нехитрая площадка была сооружена для Хани, а вот Феде требуются препятствия посложнее. Ведь ему, возможно, придётся работать в условиях пересечённой местности, преодолевать сложный рельеф и завалы, передвигаться по качающимся поверхностям. Поэтому тренировочный комплекс будет модернизирован.

Помимо занятий на базе кинолог и Федя практикуют выездные тренировки – собака учится работать в лесу, в полуразрушенных и старых зданиях, например, в недостроенном Доме пионеров на берегу Великой. «Пока у него еще детство, но уже что-то умеет. Лает вот громко, красиво», - тепло отзывается о своём подопечном Светлана Васильева.

Первичную сертификацию их кинологическому расчету предстоит пройти в ноябре. Для получения единого на двоих сертификата спасателю и Феде предстоит сдать экзамен по общему и специальному курсу дрессировки, который включает множество упражнений. Например, будет проверяться отношение к постороннему - чужой человек возьмёт Федю из рук его напарницы, пронесет несколько метров и вернёт обратно. «Если собака рыкнет, она снимается с сертификации. Все собаки-спасатели не кусаются», - поясняет кинолог. Однако, такое бывает крайне редко, и Светлана Васильева уверена, что Федя успешно пройдёт испытания и они вместе будут спасать людей.

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Родные и близкие с уважением относятся к выбору Светланы Васильевой, ведь спасатель – это почетная и нужная профессия. «Домашние рады за меня. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Они это знают», - говорит девушка. Она ни разу не пожалела о решении служить в МЧС, здесь она чувствует себя на своём месте.

Почти каждый день спасатель проводит со своими хвостатыми напарниками, а дома её ждёт еще один четвероногий друг - золотистый ретривер Уна. «Все собаки родные, и здесь, и за забором», - улыбается Светлана Васильева.