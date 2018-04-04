Псковский Горводоканал хочет взять почти полмиллиарда рублей в кредит

17:37, 04 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 4 апреля, в рамках подготовки к очередной сессии состоялось заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы под председательством депутата Григория Стороненкова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Положительное заключение комитета получили вопросы о согласовании возможности заключения трудовых договоров с заместителями главы администрации Пскова Валентиной Зубовой и Еленой Жгут. Их кандидатуры представил глава городской администрации Александр Братчиков.

Также комитет поддержал проект решения о даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Горводоканал» на совершение крупной сделки по заключению договора на оказание услуг по предоставлению кредита в размере 494 млн рублей с обеспечением Гарантией Псковской области для пополнения оборотных средств.

Парламентарии проголосовали за внесение изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Псков». В администрации города была проведена корректировка Генерального плана города, во время которой было учтено около 100 пожеланий граждан. Для приведения Правил землепользования и застройки в соответствие с Генеральным планом требуется внесение изменений по перезонированию некоторых земельных участков.

В пресс-службе напомнили, что 16 января прошли публичные слушания по этому вопросу, в ходе которых были рассмотрены изменения, касающиеся более 20 земельных участков. До этого, с 15 ноября 2017 года, в Управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова заинтересованные лица могли ознакомиться с соответствующими документами.

Проект Решения гордумы о создании Городского народного парка в районе Степановского лужка на Завеличье, идея которого была предложена главой города Иваном Цецерским, также был рассмотрен на заседании комитета. Согласно проекту, парк будет располагаться в границах берега реки Великой, застройки по улице Подвишенской, улицы Кузбасской дивизии и территории стадиона «Электрон».

До 31 мая администрация Пскова должна осуществить работы по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка для размещения парка. Заместителю главы Пскова, председателю комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Псковской городской Думы Сергею Гаврилову поручено организовать проработку вопроса об источниках финансирования проекта, в том числе из внебюджетных источников. Также предполагается объявление конкурса по выбору названия и дизайн-проекта для Городского народного парка. Дизайн-проекты пройдут общественное обсуждение. Администрации города поручено осуществление работ по благоустройству народного парка с 1 мая по 30 мая 2019 года.