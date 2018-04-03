Монополию на пассажирские железнодорожные перевозки предлагают отменить в России

18:10, 04 апреля 2018, ПАИ

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий монополию РЖД. Как сообщает «Российская газета», предлагается допустить частные компании на рынок пассажирских железнодорожных перевозок.

Законопроект предлагает проводить конкурсы среди компаний за маршруты поездов, ввести рыночные цены на билеты, основывающиеся на конкуренции.

В пояснительной записке, отмечает издание, говорится, что эта модель с экономической точки зрения дает возможность уменьшать по итогам конкурса размер субсидий на организацию перевозок и оптимизировать траты на систему управления, благодаря сокращению дублирующих функций, их консолидации, стандартизации и автоматизации.

Право на перевозки по маршруту по законопроекту предлагается закреплять договором между государством и компанией. Сейчас оператор пассажирских железнодорожных перевозок - ОАО «РЖД».