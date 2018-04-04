Минимальные розничные цены на вина планируют ввести в России

17:54, 04 апреля 2018, ПАИ

В Росалкогольрегулировании намерены ввести минимальную стоимость вина, но для каждого типа этого напитка цена будет устанавливаться отдельно. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Игорь Чуян, сообщает ТАСС.

«Конечно, планируется, но очень сложный вопрос, потому что очень много разных вин, придется вводить очень много разных минимальных цен на каждую категорию вина - столовое, качественное, фруктовое, ликерное», - сказал он.

Он также отметил, что минимальная розничная цена на водку и коньяк в России в этом году повышаться не будет.