Российские исследователи рассказали, когда искусственный интеллект заменит человека

18:15, 04 апреля 2018, ПАИ

Российские исследователи спрогнозировали скорую замену человека искусственным интеллектом (ИИ), пишет газета «Известия» со ссылкой на руководство Фонда перспективных исследований.

Отмечается, что в настоящее время скорость развития ИИ находится в зависимости от характера конкретных прикладных задач. По прогнозам специалистов, уровень развития комплексных систем ИИ позволит заменить человека на некоторых видах деятельности уже через 10-15 лет. Речь идет, в частности, о замене на техническую систему человека оператора, который обеспечивает обработку информации с применением своих естественных способностей, которые сформировались в процессе эволюции и продолжают развиваться в течение всей жизни.

Как пишет издание, в настоящее время уже возможно создать комплексные ИИ системы, которые не будут уступать человеку в решении сложных прикладных проблем. В частности, это касается задач по распознаванию лиц, разговорной речи, выделения и распознавания разных объектов на изображениях со сложным фоном, передает телеканал 360. Вместе с тем, российские специалисты уточняют, что естественный «интеллектуальны опыт» человека пока является неоспоримым преимуществом перед любыми современными системами ИИ.