В гала-концерте юбилейного турнира по художественной гимнастике приняли участие студенты Псковского колледжа искусств

20:47, 04 апреля 2018, ПАИ

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в гала-концерте юбилейного турнира по художественной гимнастике имени Александра Невского, который проходил в Пскове с 27 по 29 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, в программе завершающего соревнования - гала-концерта «Художественная гимнастика - больше, чем спорт» (режиссер – студентка 4 курса Санкт-Петербургского института культуры Любовь Власова) зрители увидели пластический этюд студентов специализации «Театральное творчество» (руководитель Людмила Масленникова).

Студенты колледжа вместе с другими участниками концерта – воспитанниками ДЮСШ «Гармония», артистами студии «Циркачонок», 8 Dance Studio, тейквандистами - приняли участие в финальном флешмобе, который стал символом дружбы и командного духа спортсменов.

Отметим, что социальное партнерство колледжа искусств и ДЮСШ «Гармония» продолжается уже более 10 лет. Спортсменки регулярно участвуют с показательными номерами в концертах и акциях колледжа. В свою очередь студенты помогают воспитанникам школы в проведении соревнований, работая в качестве дикторов и ведущих, проводят новогодние елки.

В этом году в рамках дипломного проекта Любови Власовой «Художественно-зрелищные технологии как условие эстетического воспитания учащихся спортивно-оздоровительных учреждений» был проведен мастер-класс по актерскому мастерству для спортсменок-художниц студентом 4 курса колледжа Андреем Чугуненко.

В соревнованиях приняли участие более 300 гимнасток из Пскова, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей, Прибалтики и Великих Лук.