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Общество

Участие волонтеров в профилактике правонарушений обсудили члены псковской областной межведомственной комиссии

Заседание межведомственной комиссии при администрации Псковской области по профилактике правонарушений состоялось 4 апреля под председательством руководителя аппарата администрации области Дениса Гуляева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Главной темой совещания стала профилактика алкоголизма. По итогам прошлого года в регионе более чем на 11% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, наблюдается общая устойчивая тенденция сокращения числа смертей от алкогольного отравления и количества выявленных алкогольных психозов, сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

Вместе с тем он добавил, что в Островском, Невельском, Новоржевском районах и Пскове вопрос алкоголизации населения остается актуальным. В этой связи члены комиссии приняли решение предметно рассмотреть ситуацию в указанных муниципальных образованиях на следующем заседании с участием глав муниципалитетов.

В ходе заседания также была проанализирована деятельность волонтерских движений, в том числе молодежных общественных объединений и дружин в сфере профилактики правонарушений. В настоящий момент в Псковской области более 600 членов народной дружины патрулируют общественные территории. «Помощь дружинников в организации правопорядка в регионе значительная, но не в каждом районе предусмотрена финансовая поддержка их работы. А регион нуждается в активных и инициативных помощниках», — отметил представитель УМВД России по Псковской области Сергей Шелковой. По итогам рассмотрения вопроса комиссия рекомендовала главам районам принять меры для стимулирования работы дружинников.

Обсуждение коснулось и необходимости повышения штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте городского и пригородного сообщения. Решение по этому вопросу взято в дальнейшую проработку.

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