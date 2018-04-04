67 проверок в ТРК области провели сотрудники псковского МЧС

22:33, 04 апреля 2018, ПАИ

В Псковской области продолжаются проверки торгово-развлекательных центров и иных объектов с массовым пребыванием людей, которые были инициированы генеральной прокуратурой по поручению президента РФ после трагического пожара в Кемерово.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на 4 апреля на территории области проведено 67 проверок торгово-развлекательных комплексов. В ходе проверок особое внимание уделяется работоспособности систем пожарной автоматики, внутреннему противопожарному водопроводу, первичным средствам пожаротушения, а также проверяется состояние эвакуационных путей и выходов.

К проверке работоспособности указанных систем привлекаются специалисты испытательной пожарной лаборатории Псковской области.