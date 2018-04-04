Тактико-специальные учения на социально-значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей прошли в Псковской области
В соответствии с поручением главы МЧС России Владимира Пучкова главное управление МЧС России по Псковской области провело тактико-специальные учения с личным составом реагирующих подразделений и персоналом 95 социально-значимых объектов (здравоохранения, социальной защиты) с круглосуточным пребыванием людей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Особое внимание при проведении учений было уделено следующим вопросам:
- тактике тушения пожаров на социально-значимых объектах с ночным пребыванием людей;
- организации эвакуации и спасения людей (условно);
- взаимодействию с администрациями объектов и отработке совместных действий в случае возникновения ЧС;
- взаимодействию со службами жизнеобеспечения.
Всего при проведении учений было задействовано 285 человек и 95 единиц техники подразделений государственной противопожарной службы.
Личный состав пожарно-спасательных подразделений отработал 95 планов и карточек тушения пожаров. Также проведены проверки источников наружного противопожарного водоснабжения (207 пожарных гидрантов), расположенных в непосредственной близости к объектам.
В ходе проведения проверки наружного противопожарного водоснабжения объектов проверялось состояние подъездов к данным объектам и возможность установки специальной пожарной техники.
В рамках проведения учений сотрудники территориальных подразделений надзорной деятельности и профилактической работы на объектах указанной категории провели следующие профилактические мероприятия:
- проведено 95 противопожарных инструктажей с лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности и обслуживающим персоналом, с общим охватом 498 человек;
- оказано 28 консультаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- на 95 объектах защиты проведены занятия по эвакуации людей в случае возникновения пожара (условно);
- проведено 95 профилактических обследований, при проведении которых особое внимание уделялось: наличию и работоспособности автоматических систем противопожарной защиты; состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов; проверке знаний у дежурного персонала обязанностей в случае возникновения пожара; наличию и исправности электрических фонарей; наличию и срокам годности средств индивидуальной защиты органов дыхания.