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Общество

Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы

4 апреля в целях мониторинга ситуации на водоёмах специалисты аварийно-спасательной службы Псковской области провели ледовую разведку в акватории реки Великой и Псковского озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

На реке Великой разведка проводилась от деревни Родина до Псковского озера. В ходе разведки установлено, что от деревни Родина до деревни Хотицы лёд ровный, промоин не наблюдается, толщина льда 20-23 см. От Писковичей до Псковского озера лёд рыхлый, по всей протяжённости маршрута наблюдаются многочисленные промоины.

Разведка на Псковском озере проводилась в районе устья реки Великой, далее в направлении населённых пунктов Молгово, Жидилов Бор и Талабских островов. Толщина льда составляет 30-35 см, лёд ровный, плотный, промоин не наблюдается. На расстоянии примерно 1 километр от устья реки Великой наблюдается старая трещина, уходящая в направлении острова Белов. Также обнаружена трещина шириной до 1 метра, идущая вдоль Талабских островов с южной стороны, от реки Старцева в сторону острова Каменка.

МЧС напоминает, что выход на лед Псковского, Теплого и Чудского озер запрещен.

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