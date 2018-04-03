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Экономика

Более 240 млрд рублей потратит Минфин РФ на покупку валюты

Министерство финансов России в период с 6 апреля по 8 мая направит на покупку на внутреннем рынке валюты 240,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

К совершению операций покупки иностранной валюты привлекут Банк России.

Отмечается, что каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи, равномерно в течение торгового дня, а приобретённую валюту зачислять на счета Федерального казначейства.

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