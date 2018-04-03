Более 240 млрд рублей потратит Минфин РФ на покупку валюты
Министерство финансов России в период с 6 апреля по 8 мая направит на покупку на внутреннем рынке валюты 240,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
К совершению операций покупки иностранной валюты привлекут Банк России.
Отмечается, что каждый рабочий день в течение указанного периода ЦБ будет заключать сделки на организованных торгах Московской биржи, равномерно в течение торгового дня, а приобретённую валюту зачислять на счета Федерального казначейства.