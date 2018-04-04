0
21:07
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
19:46
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
16:45
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
16:37
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
16:10
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
14:48
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
14:33
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Еще новости
Общество

О вспышке сальмонеллёза в Швеции предупреждает российских туристов Роспотребнадзор

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке сальмонеллёза у животных в Швеции и просит учитывать данную информацию при планировании поездок в данную страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Академия ветеринарии Швеции (SVA) сообщила 27 марта текущего года, что причиной вспышки сальмонеллёза у кошек в стране являются зараженные сальмонеллёзом мелкие птицы, которыми питаются животные. С начала января ветеринарная служба Швеции зарегистрировала в стране более 1 тысячи кошек, больных сальмонеллёзом, что никогда в этой стране не наблюдалось», - отмечается на сайте ведомства.

Отмечается, что по данным эпидемиологического надзора с 2007 по 2016 годы, в Швеции ежегодно регистрируется около 3 тысяч случаев заболевания сальмонеллёзом. До 1999 года эта кишечная инфекция среди домашних животных считалась редким для Швеции заболеванием. Однако постепенно число больных животных в стране растет, особенно с января по апрель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
04 апреля 2018
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля 1
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
04 апреля 2018
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
04 апреля 2018
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области 2
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
04 апреля 2018
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
04 апреля 2018
Полистовский заповедник приглашает на «Плавницкое болото»
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
04 апреля 2018
ОНФ запускает фотоконкурс абсурдных объявлений в организациях социальной сферы «Вот ТАК объявление!»
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
04 апреля 2018
Более тысячи военнослужащих и около 60 единиц техники будут задействованы в Параде Победы в Пскове
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
04 апреля 2018
Двукратный чемпион Латвии примет участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Идет загрузка...