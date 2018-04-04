О вспышке сальмонеллёза в Швеции предупреждает российских туристов Роспотребнадзор

22:26, 04 апреля 2018, ПАИ

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке сальмонеллёза у животных в Швеции и просит учитывать данную информацию при планировании поездок в данную страну. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Академия ветеринарии Швеции (SVA) сообщила 27 марта текущего года, что причиной вспышки сальмонеллёза у кошек в стране являются зараженные сальмонеллёзом мелкие птицы, которыми питаются животные. С начала января ветеринарная служба Швеции зарегистрировала в стране более 1 тысячи кошек, больных сальмонеллёзом, что никогда в этой стране не наблюдалось», - отмечается на сайте ведомства.

Отмечается, что по данным эпидемиологического надзора с 2007 по 2016 годы, в Швеции ежегодно регистрируется около 3 тысяч случаев заболевания сальмонеллёзом. До 1999 года эта кишечная инфекция среди домашних животных считалась редким для Швеции заболеванием. Однако постепенно число больных животных в стране растет, особенно с января по апрель.