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Общество

О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля

5 апреля члены молодежных организаций проведут патриотическую акцию, приуроченную ко Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище), а также в рамках подготовки к празднованию 800-летия со Дня рождения Александра Невского в 2021 году.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, формат акции предполагает раздачу ленточек с информированием граждан о ратных подвигах русского князя-полководца Александра Невского. Акция будет проходить в Пскове, Гдове и Порхове.

Отметим, что дата проведения акции обусловлена тем, что 5 апреля 1242 года (по юлианскому календарю) произошла битва русского войска под предводительством князя Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена. Не случайно определены и места проведения акции: именно из Пскова с горы Соколиха войско Александра Невского выдвигалось в поход на Чудское озеро, а после боя возвращалось обратно. В Гдовском районе на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года состоялся решающий бой войска Александра Невского с рыцарями Ливонского ордена.

В Пскове акция состоится в 14:00 у памятника княгине Ольге на Рижском проспекте.

Также акция пройдет в Порхове. Первое упоминание города также связано с именем Александра Невского, который возводил деревянные городки по реке Шелонь с целью укрепления водного пути из Пскова в Новгород.

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