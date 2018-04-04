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Общество

Обеспечение безопасности пассажирских перевозок проверяют сотрудники ГИБДД в Пскове

В Пскове сотрудники ГИБДД проверяют выполнение требований по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Как сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД России по Пскову, в период с 26 марта по 4 апреля на территории областного центра проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, в том числе перевозок организованных групп детей, особенно в дни весенних каникул.

Основными задачами являются осуществление контроля за соблюдением режима труда и отдыха водителями, а также в целом требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами.

В ходе операции будут проверяться организация допуска водителей к пассажирским перевозкам, в том числе наличие права управления транспортным средством соответствующей категории, прохождение стажировки на конкретном маршруте и конкретном типе транспортного средства, своевременность медицинского освидетельствования, соблюдения режима труда и отдыха.

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