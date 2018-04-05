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Международный день супа отмечается 5 апреля

5 апреля отмечается Международный день супа, сообщает сalend.ru.

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно – от латинского «suppa», что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом в холодных странах и регионах, суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.

В национальной кухне любой страны существуют рецепты этого блюда. Суп готовят как летом, так и в зимний период. Супы помогают насытиться и восстановить силы, повысить тонус. А врачи уверены в полезности супов даже во время болезни, прописывая больному легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил. По мнению медиков, супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока, являются профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний.

В мире насчитывается приблизительно 150 типов супов, которые подразделяются на более чем тысячу видов, при этом каждый вид имеет варианты. В составе супов встречаются самые разнообразные компоненты: мясо птиц или животных, овощи, грибы, рыба, злаки, бобы, молочные продукты, мучные изделия, зелень, фрукты, ягоды, специи. В зависимости от ингредиентов блюда и личных предпочтений, супы подают на завтрак, обед или ужин. Например, молочный суп подходит и для утреннего приема пищи, а овощной и мясной чаще подают днем либо вечером.

Что же касается «национальностей» супов, то среди ярких представителей русской кухни – борщ и щи, солянка и уха, окрошка и рассольник. Также известны грузинский суп харчо и испанский гаспачо, французский луковый суп и датский гороховый суп с копченостями. Любители восточной кухни знают японский суп мисо, китайский хого и вьетнамский фо. 

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