Патриарх Кирилл потребовал от спевшего «Мурку» священника покинуть Московскую епархию

22:10, 04 апреля 2018, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл потребовал от священника, исполнившего песню «Мурка» в трапезной одного из московских храмов, покинуть пределы Московской епархии. Об этом сообщил пресс-секретарь предстоятеля РПЦ священник Александр Волков на своей странице в Facebook.

«О ролике, в котором священник (архимандрит Венедикт (Цирковый) исполнял песню Мурка в трапезной одного из московских храмов, доложено Святейшему Патриарху Кириллу, правящему епископу города Москвы. Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором священник исполняет «Мурку» во время трапезы.