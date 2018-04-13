Мужчина на кухне - 2.0. № 16: Жареная щука для автогонщика

13:59, 13 апреля 2018, ПАИ

Новым героем проекта «Мужчина на кухне» стал президент Федерации автоспорта Псковской области, член Общероссийского народного фронта, отец сына и трёх дочерей Олег Мыслевич. Наш герой в процессе подготовки к участию в проекте несколько раз менял своё решение о том, каким же рецептом поделиться. Супруга Олега вообще предлагала ему удивить читателей Псковского агентства информации тортом «Наполеон», но, в конечном счёте, выбор пал на щуку. Ну а пока рыба готовилась, главный раллист Псковской области рассказал о еде гонщиков и «овощей», о том, как начинается его утро, поделился воспоминаниями из детства и открыл секрет вкусных блюд. Добавим, что на этот раз съемки проходили не на кухне героя, а на территории первой кулинарной мастерской Пскова «ХЛЕБОСОЛ» (ул. Западная, 16Г): месте, которое отлично подходит для проведения вкусных мастер-классов и праздников!

О щуках:

Щука - любимая рыба с детства, у меня к этой хищнице отношение особое. Я её не только ел, но ещё и ловил. Самое яркое воспоминание из детства - когда мы с папой на лодке выезжали на рыбалку. Помню, мне было лет 11, мы с папой и двоюродным братом на реке Толба поймали 78 щук: отец 52, я штуки 4, а остальное – брат.

У мужчин – задача поймать, а дальше рыбой уже женщины занимались. Щуку у нас вялили. Она вяленая очень вкусная: главное не пересушить, чтобы рыба не стала каменной. А дальше баня, пиво, вяленая щука…

А самое моё большое удивление – это когда мы поймали щуку, а внутри у неё оказался окунь, он явно был только-только проглочен. Его тоже пожарили.

Последний раз, правда, я был на рыбалке лет 10 назад. Отец регулярно зовёт, но нет времени. Он-то ездит и на зимнюю, и на летнюю рыбалку. Ну а я в последнее время буром пользуюсь только тогда, когда надо толщину льда замерить при проведении соревнований по автомногоборью.

О родовом гнезде

Родовое гнездо у нас в Елизарово. Там после войны бабушка с дедушкой обосновались. Она работала учителем начальных классов в местной школе, он был директором. А до войны дедушка руководил Порховской школой. В Елизарово сейчас на месте школы монастырские кельи.

Я видел фотографии дедушкины с огромной щукой, выловленной из елизаровского озера. Он держит её в районе плеча за жабры, а хвост по земле волочится. Они с бабушкой её «на дорожку» поймали. Это такой способ, когда ты садишься в лодку, закидываешь спиннинг: лодка плывёт, за ней тянутся леска и приманка. Бабушка рассказывала, что эту огромную щуку есть было невозможно, она вся в тине была.

О рационе гонщиков

Когда ты выезжаешь на ралли как участник или как организатор, конечно, готовить некогда, и мы пользуемся общепитом. Вообще, перед гонкой не нужно никакой тяжёлой пищи. На завтрак лучше молочная каша, например, овсяная, и фрукты. Если очень сильно наесться, то кровь отливает от головы к желудку, а голова пилоту нужна, тут одним желудком не справишься.

С собой можно бананчик взять и обязательно в машине должна быть вода, потому что обезвоживание ведёт к потере концентрации и просто к усталости. Во время гонки обязательно нужно пополнять водный баланс.

Хотя, конечно, у каждого профессионального пилота свой рацион, потому что организм у всех индивидуальный. Здесь важно, чтобы человек себя комфортно чувствовал и ничего ему не мешало. Я не удивлюсь, если кто-то наедается борща и шашлыка перед ралли и ему это помогает побеждать.

В еде вообще нет общих рецептов, все мы индивидуальны, у всех, например, кислотный баланс разный. Вот говорят, что после скольки-то там лет нельзя пить молоко, а я его пью. Очень люблю с пряниками, особенно деревенское парное.

О еде «овощей»

Когда едешь на ралли в качестве зрителя («овоща», как шутят сами гонщики), то лучшая еда – это шашлык: природа, костёр, дым, мясо… Это основное любимое блюдо всех раллийных болельщиков. Для меня, например, важно купить мясо на рынке, а не в супермаркете, и самому его замариновать. Мариную обычно в уксусе - рюмочка на литра полтора жидкости, и много лука. Ещё я люблю острое, поэтому добавляю в маринад красный перец. А вот петрушку, укроп и другую зелень предпочитаю свежими. Никак не могу жену научить, что я не люблю, когда зелень мелко режут и посыпают блюдо, например, картошку, хотя сегодня в процессе приготовления и сам так сделаю. Я люблю брать рукой и есть.

О щах и том, что «ни за какие деньги»

Наверно, самое незабываемое блюдо – это щи из квашеной капусты. Буквально в этом году 1 января мы пришли в гости к крёстному моей жены и нас там угощали такими щами. Это было что-то! Очень вкусно! Хотя и тёща у меня тоже готовит отличные щи.

А вот если бы мне предложили выбрать между мясом и рыбой, то я выбрал бы мясо. Очень люблю молодую телятину, тушёную с белыми грибами и картошкой в горшочках. Она просто тает во рту! Я вообще считаю, что это моё фирменное блюдо.

Ну а на какие-то экзотические блюда типа жучков-червячков я бы не согласился. Когда, например, в «Орле и решке» показывают, как ведущие это пробуют, смотрю с отвращением. Я бы не рискнул. Живого жука, который ещё ножками шевелит, не смогу съесть ни за какие деньги.

О любви и завтраках

Я готовлю с детства, в какой-то момент мне стало это интересно. Я торт «Наполеон» даже готовил, жена, кстати, предлагала именно его выбрать для «Мужчины на кухне». Ещё в детстве вафли делал: вынимаешь их из вафельницы, сворачиваешь в трубочку, а потом кремом заполняешь. Я его готовил из яичного белка и клюквы. Очень вкусно получалось.

А с рождением младшей дочери, ей 26 апреля исполнится пять лет, у меня появилась обязанность с утра жарить блины. Она любит именно папины блины и никакие другие есть не хочет. Так что теперь я почти каждое утро готовлю блины. Дочке нравится, значит в них что-то особенное.

Жена же считает, что я делаю какую-то уникальную яичницу. С одной стороны всё просто, а с другой - тут важно почувствовать, когда и что добавить. Вот я сначала жарю на масле помидоры, только не такие, крепкие, из магазина, а когда они как с грядки, мягкие, с тонкой кожицей, разрезаешь, и они сразу превращаются в сок. Когда помидоры уже кипят, туда нужно вбить яйца.

Наверно, так вкусно получается, потому что я душу и любовь вкладываю, ведь без любви никуда.

Я вообще считаю, что в процессе приготовления еды не важно соблюдать рецепт. У меня философия более глубокая - надо любить того человека, которому готовишь, тогда еда получится вкусная.

В жизни не должно быть стереотипов, всё время надо импровизировать, иначе жизнь будет похожа на шаблон, который кто-то придумал. В любой процесс нужно вкладывать душу.

Ингредиенты:

- щука

- картофель

- лук

- мука

- укроп

- приправа для рыбы

Рецепт

Щука у нас сегодня наисвежайшая, как будто только что поймана. Перед приготовлением её нужно почистить. Я помню, насколько агрессивная и опасная эта рыба, руки были поранены не раз. Зубы у неё острые, загнуты в обратную сторону, поэтому если палец в рот засунуть, то просто так, без ран, его уже не вынешь.

Можно чистить рыбу специальными приспособлениями, которых сейчас множество, но детство моё прошло в деревне, а там даже топором чистили, поэтому я воспользуюсь обычным ножом. Чтобы раковина при чистке рыбы не засорилась, укладываем в неё газеты, но сегодня воспользуемся бумажным полотенцем. Это нам позволит потом быстро убрать всю чешую. Чистится щука от хвоста к голове и довольно просто, в отличие от других речных и озёрных рыб, например, ерша или окуня.

Теперь режем рыбу на кусочки, голову тоже не выбрасываем, из неё потом вкусный бульон получится.

Рыбу солим и оставляем полежать. Я люблю, чтобы не сверху соль, а чтобы щука пропиталась.

А пока чистим картошку...

...и нарезаем лук.

Картошку нарезаем ломтиками, добавляем к ней половину лука и тоже перемешиваем с солью, можно добавить каких-то приправ по вкусу.

Можно приступать к жарке. Наливаем в сковородку растительное масло и пока оно закипает, смешиваем муку с приправой для рыбы. Её, кстати, хорошо и в саму щуку добавить.

Мало зашипело. Теперь берём кусочек рыбы, обмакиваем её со всех сторон в муку и кладём на сковородку.

Во вторую сковородку с раскаленным маслом высыпаем картошку с луком.

Когда рыба уже немного поджарилась, добавляем к ней оставшийся лук.

Не забываем про картошку, её нужно перемешивать, но только тогда, когда на нижнем слое уже образовалась румяная корочка.

Выкладываем всё на тарелку и посыпаем укропом. К такому блюду хорошо рюмочка ледяной водочки подойдёт.

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!