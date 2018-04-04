Машина с водителем провалилась под лед Псковского озера

08:55, 05 апреля 2018, ПАИ

4 апреля в Псковском районе около населенного пункта Дубовый Бор под лед Псковского озера в 300 метрах от берега провалился автомобиль. Как стало известно Псковскому агентству информации, очевидцы сообщили, что водитель не успел выбраться на берег.

По информации ПАИ, сегодня место происшествия будут обследовать водолазы.

Напомним, с 29 марта вступило в силу распоряжение врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о запрете выхода населения и выезда транспорта на лед Псковского, Теплого и Чудского озер.