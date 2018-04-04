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Двое граждан Грузии пытались незаконно въехать в Псковскую область, чтобы попасть на свадьбу

Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области задержаны двое граждан Грузии при попытке незаконного пересечения государственной границы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, 45-летний мужчина и 49-летняя женщина, у которых отсутствовали российские визы, пытались въехать на территорию России на международном поезде сообщением «Брест – Санкт-Петербург». Нарушители были выявлены пограничниками при осуществлении в Невельском районе контроля за соблюдением режима государственной границы.

«Брат и сестра прекрасно осознавали необходимость получения российской визы для пересечения границы, но умышленно пренебрегли данным требованием», - сообщили представители ведомства. По словам задержанных, причиной такого нетерпения стало приглашение родственников, проживающих в Петербурге, на свадьбу к их племяннику.

В настоящее время граждане Грузии задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее решение.

За незаконное пересечение государственной границы группой лиц по предварительному сговору Уголовным Кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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