Псковская прокуратура помогла сиротам получить благоустроенное жилье

09:09, 05 апреля 2018, ПАИ

Прокуратура Пскова по обращению пяти местных жителей, имеющих статус лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, провела проверку соблюдения законодательства о социальном обеспечении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура установила, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Пскова не обеспечила заявителей благоустроенными жилыми помещениями, в результате чего они были вынуждены долгое время проживать у своих знакомых или снимать квартиры.

В этой связи прокурор города обратился в суд с исками к администрации города Пскова об обязании обеспечить сирот благоустроенным жильем.

Требования прокурора судом удовлетворил и на муниципалитет возложили соответствующие обязанности. В настоящее время решения суда городская администрация исполнила, устранила нарушения закона и обеспечила сирот благоустроенными квартирами в Пскове.

Как отметили в пресс-службе, работа по защите прав и законных интересов социально незащищенных граждан продолжается.