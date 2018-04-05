Приём граждан проведёт прокурор области в Невеле
В апреле прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов проведёт личный прием граждан в прокуратуре Невельского района (Невель, улица Герцена, 16). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Для встречи с Сергеем Беловым в срок до 16 апреля необходимо обратиться к прокурору Невельского района Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.