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Общество

Приём граждан проведёт прокурор области в Невеле

В апреле прокурор Псковской области государственный советник юстиции 2 класса Сергей Белов проведёт личный прием граждан в прокуратуре Невельского района (Невель, улица Герцена, 16). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Для встречи с Сергеем Беловым в срок до 16 апреля необходимо обратиться к прокурору Невельского района Александру Бутылину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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