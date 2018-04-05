В Пскове состоялась молодежная конференция «У тебя есть право быть здоровым!»

09:45, 05 апреля 2018, ПАИ

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» состоялась молодежная конференция «У тебя есть право быть здоровым!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ее организаторами стали Управление по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) совместно с Областным центром медицинской профилактики.

Целью конференции стали популяризация здорового образа жизни в молодежной среде, формирование личной ответственности гражданина за свое здоровье и поведение. В мероприятии приняли участие более 200 человек, среди которых были учащиеся и студенты учреждений профессионального образования области, представители средств массовой информации.

С участниками конференции встретились волонтеры УКОН УМВД. Ребята рассказали о наркоситуации, складывающейся на территории региона, привели конкретные примеры раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Особое внимание в своих выступлениях волонтеры уделили получившему в последнее время распространение бесконтактному способу сбыта наркотиков, осуществляемому посредством Интернета. Отмечалось, что выявление преступлений, совершаемых подобным способом, является одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.