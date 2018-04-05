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Чемпионат и первенство ДОСААФ Псковской области по мотокроссу стартуют 15 апреля в Ваулиных Горах

15 апреля в Ваулиных Горах (Псковский район) пройдёт первый этап открытого личного Чемпионата и Первенства ДОСААФ Псковской области по мотокроссу. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации мотоспорта региона Алексей Караваев.

Планируется, что в соревнованиях примут участие около 100 спортсменов со всего Северо-Западного федерального округа, а также из Московской области, Белоруссии, Эстонии и Латвии. «Самому юному спортсмену будет 6 лет, ветеранам – от 45 лет и старше», - отметил президент Федерации мотоспорта региона.

Победителей определят в 8 классах: среди водителей мотоциклов с объёмом двигателя 50, 65, 85, 125 кубических сантиметров, в категориях «Любители A», «Любители B», «Ветераны» и «Open».

Алексей Караваев также сообщил, что ведутся переговоры с мастером спорта международного класса Александром Тонковым, которого хотят пригласить на мероприятие.

«Ожидаем спортсменов, ждем погоды и готовимся к открытию и проведению этого мероприятия», - подчеркнул он.

В день соревнований с 8:00 до 10:00 состоится регистрация участников соревнований, пройдут медицинский и технический осмотры, с 9:45 до 11:50 пройдут тренировочные заезды, на 12:00 намечено торжественное открытие, в 12:20 стартуют первые заезды. Награждение победителей состоится в 19:20.

Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту, областной администрации и регионального отделения ДОСААФ.

Вход на соревнование свободный.

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