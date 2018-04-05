Около 99% россиян готовы заниматься раздельным сбором мусора

10:05, 05 апреля 2018, ПАИ

Около 99% россиян готовы к раздельному сбору мусора, правда, 53% из них не знают, куда сдавать отходы на переработку в своем регионе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-опроса населения, которой провела Счетная палата РФ.

98% респондентов уверены, что эффективнее всего отправлять отходы на повторное использование или переработку, 1,2% предлагают сжигать мусор, 0,6% одобряют захоронение отходов.

Участники опроса высказались в пользу установки контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах, организации сбора батареек в каждом микрорайоне, а также поддержали ужесточение ответственности за несанкционированные свалки.

Минприроды отметили, что на создание системы по переработке мусора стране потребуется от 5 до 10 лет. Но в Министерстве напомнили, что с этого года уже запрещено захоронение черных и цветных металлов и отходов, содержащих ртуть, с 2019-го — бумажных изделий, автомобильных покрышек, полиэтилена и стекла.