1
12:11
С 1 мая на улице Байкова в Пскове запрещена стоянка транспорта
11:47
«Невский аэроклуб» будет мониторить псковские леса в пожароопасный период
10:51
Центр обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт» переезжает на Октябрьский проспект
09:11
Международный день супа отмечается 5 апреля
21:07
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
19:46
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
16:45
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
Еще новости
Общество

Около 99% россиян готовы заниматься раздельным сбором мусора

Около 99% россиян готовы к раздельному сбору мусора, правда,  53% из них не знают, куда сдавать отходы на переработку в своем регионе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-опроса населения, которой провела Счетная палата РФ.

98% респондентов уверены, что эффективнее всего отправлять отходы на повторное использование или переработку, 1,2% предлагают сжигать мусор, 0,6% одобряют захоронение отходов.

Участники опроса высказались в пользу установки контейнеров для раздельного сбора мусора во дворах, организации сбора батареек в каждом микрорайоне, а также поддержали ужесточение ответственности за несанкционированные свалки.

Минприроды отметили, что на создание системы по переработке мусора стране потребуется от 5 до 10 лет. Но в Министерстве напомнили, что с этого года уже запрещено захоронение черных и цветных металлов и отходов, содержащих ртуть, с 2019-го — бумажных изделий, автомобильных покрышек, полиэтилена и стекла.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

С 1 мая на улице Байкова в Пскове запрещена стоянка транспорта
05 апреля 2018
С 1 мая на улице Байкова в Пскове запрещена стоянка транспорта 1
«Невский аэроклуб» будет мониторить псковские леса в пожароопасный период
05 апреля 2018
«Невский аэроклуб» будет мониторить псковские леса в пожароопасный период
Центр обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт» переезжает на Октябрьский проспект
05 апреля 2018
Центр обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт» переезжает на Октябрьский проспект
Международный день супа отмечается 5 апреля
05 апреля 2018
Международный день супа отмечается 5 апреля
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля
04 апреля 2018
О ратных подвигах Александра Невского расскажут молодежные организации жителям Пскова, Гдова и Порхова 5 апреля 6
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
04 апреля 2018
Ледовую разведку реки Великой и Псковского озера провели специалисты аварийно-спасательной службы
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области
04 апреля 2018
Годовой запас инсулина для льготных категорий граждан закуплен в Псковской области 2
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах
04 апреля 2018
Фотовыставка «От заповедника к заповедникам» откроется в Пушкинских Горах

Идет загрузка...