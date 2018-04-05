Центр обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт» переезжает на Октябрьский проспект

10:51, 05 апреля 2018, ПАИ

Центр обслуживания потребителей ОАО «Псковэнергосбыт», располагающийся в Пскове на улице Советской, 29, закрывается. С 9 апреля посетителей будут принимать по новому адресу – на Октябрьском проспекте, 27 (бывшее помещение «Сбербанка» напротив центрального здания, вход с улицы Металлистов). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Напомним, что ЦОП занимается обслуживанием потребителей электроэнергии, проживающих в Пскове и Псковском районе. В центре принимают оплату за электроэнергию (наличными и банковскими картами), принимают заявки на подключение, пломбировку и замену приборов учета, регистрируют новых абонентов.

Центр обслуживания потребителей работает с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу с - 8:00 до 17:00. Суббота и воскресенье — выходные.

Контактные телефоны: 8(8112) 66-91-09, 597-979, 597-877.