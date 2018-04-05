Мужчина погиб на пожаре в Порховском районе
В деревне Славковичи Порховского района на месте пожара был обнаружен труп мужчины, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.
Отмечается, сообщение о возгорании поступило сегодня, 5 апреля, в 1:48. Огнем уничтожен жилой дом размером 8х10 метров, повреждены стена и кровля сарая размером 8х10 метров, огонь распространился на площади 20 квадратных метров.
Как рассказали в пресс-службе, личность погибшего устанавливается, как и личность собственника строений. По предварительной информации причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.