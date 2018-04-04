Пятитысячную купюру с признаками подделки изъяла полиция в псковском банке

10:26, 05 апреля 2018, ПАИ

4 апреля в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в УМВД. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».