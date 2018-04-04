0
13:34
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве
10:09
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
19:00
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11:46
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается
09:44
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
11:45
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
11:34
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь
Еще новости
Происшествия

Пятитысячную купюру с признаками подделки изъяла полиция в псковском банке

4 апреля в Пскове в одном из финансовых учреждений полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. По данному факту проводится проверка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность, - отметили в УМВД. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве
04 апреля 2018
Торговый центр «Персей для детей» горит в Москве 1
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
28 марта 2018
Около 40 нарушителей госграницы задержали псковские пограничники на прошедшей неделе
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 марта 2018
Траурное мероприятие в Пскове в память о погибших в Кемерово (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается
27 марта 2018
Путин о трагедии в Кемерово: Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается 1
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
27 марта 2018
Преступная халатность и разгильдяйство стали причинами трагедии в Кемерово, заявил президент
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
26 марта 2018
56 человек погибли при пожаре торгового центра в Кемерово
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь
23 марта 2018
По поручению Михаила Ведерникова пострадавшим в ДТП в Стругокрасненском районе оказана вся необходимая медпомощь 2
ДТП с автобусом из Белоруссии и ВАЗом в Стругокрасненском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 марта 2018
ДТП с автобусом из Белоруссии и ВАЗом в Стругокрасненском районе (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...