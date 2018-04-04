Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Усвятах

11:58, 05 апреля 2018, ПАИ

В Усвятах полиция задержала 33-летнего нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина, житель Усвятского района, утром 4 апреля на мопеде ехал по улице 25 Октября. Его остановили полицейские. По данному факту проводится проверка.

Напомни, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.