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Общество

Поджоги стали причиной ночных пожаров в Пскове и Псковском районе

Сегодня, 5 апреля, около 3:40 в Пскове на улице Островской произошёл пожар в двухэтажном жилом доме 15х14 метров. Строение выгорело изнутри по всей площади,  изнутри сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Предположительно, причиной пожара стал поджог. Сотрудники МЧС спасли соседний жилой дом. Погибших и пострадавших нет.

Также в деревне Сорокино Псковского района огнем по всей площади изнутри повреждена кровля в дачном доме размером 5х6 метров. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 5 апреля, в 5:12. Причиной возгорания МЧС называет поджог. В результате пожара погибших и пострадавших нет. 

В 4:03 поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном жилом доме  9х12 метров в деревне Надозерье Гдовского района. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.

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