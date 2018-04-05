Поджоги стали причиной ночных пожаров в Пскове и Псковском районе

10:48, 05 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 5 апреля, около 3:40 в Пскове на улице Островской произошёл пожар в двухэтажном жилом доме 15х14 метров. Строение выгорело изнутри по всей площади, изнутри сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Предположительно, причиной пожара стал поджог. Сотрудники МЧС спасли соседний жилой дом. Погибших и пострадавших нет.

Также в деревне Сорокино Псковского района огнем по всей площади изнутри повреждена кровля в дачном доме размером 5х6 метров. Сообщение о пожаре поступило сегодня, 5 апреля, в 5:12. Причиной возгорания МЧС называет поджог. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

В 4:03 поступило сообщение о возгорании в 2-х этажном жилом доме 9х12 метров в деревне Надозерье Гдовского района. Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.