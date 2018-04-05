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Общество

Налог на бани и гаражи в России собираются начислять по аэрофотосъёмке

Налог на малые сооружения на дачных участках, например, бани и гаражи, предполагается автоматически начислить при проведении аэрофотосъемки и регистрации объектов в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).

При определении вида имущества налоговые службы будут руководствоваться сведениями Росреестра, и любые капитальные сооружения, получившие номер в ЕГРН, станут объектами налогообложения вне зависимости от типа земель.

В Росреестре напомнили , что с 2018 в России началась кампания по постановке на учет недвижимости, которая затронет около 40 тыс. объектов. При этом для регистрации объектов администрации регионов смогут использовать спутниковые фотографии или данные с беспилотников.

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