Двух сотрудников псковского СИЗО торжественно проводили на пенсию

12:57, 05 апреля 2018, ПАИ

Руководство и личный состав СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области в торжественной обстановке проводили на пенсию двух работников учреждения, которые отдали службе в следственном изоляторе более 15 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

В марте начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения майор внутренней службы Александр Сухарев и младший инспектор 2 категории дежурной службы старший прапорщик внутренней службы Елена Кореневская подали рапорта об увольнении из уголовно-исполнительной системы по выслуге срока службы, дающего право на пенсию.

Начальник СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Николай Засухин выразил пенсионерам учреждения искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие и становление следственного изолятора и от коллектива учреждения вручил благодарственный письма и памятные подарки.

В свою очередь Александр Сухарев и Елена Кореневская поблагодарили коллег за поддержку, уважение и понимание, жизненный опыт, приобретенный в стенах следственного изолятора, и пожелали им оставаться сплоченной командой, дальнейшего процветания и благополучия всем и каждому.