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Общество

29 псковичей получили сертификаты второго набора Школы волонтера Молодой Ганзы

4 апреля в Псковском городском молодежном центре прошла церемония вручения сертификатов второго набора Школы волонтера Молодой Ганзы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

29 сертификатов вручили заместитель главы Пскова Елена Полонская и директор Молодежного центра Виктор Рулев. Елена Полонская отметила, что участие в волонтерском движении дает уникальную возможность реализовать свой внутренний потенциал: «Вы не просто тратите время в гаджетах и соцсетях, вы обучаетесь благородному делу - волонтерству, без которого невозможно ни одно успешное мероприятие». Замглавы Пскова пожелала новоиспеченным волонтерам Молодой Ганзы успешного достижения поставленных целей.

Волонтеры ознакомились с основами работы и этикета с иностранными делегациями, достопримечательностями Псковской области, историей Ганзейского движения. Они узнали, в чем заключаются Международные Ганзейские Дни и выяснили, чем отличается Ганза Нового времени от Ганзы в XIII-XV веках, а также прошли тренинг на командообразование и встретились с председателем корсовета Союза добровольцев России Яной Лантратовой. По итогам обучения волонтеры написали тест.

Начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина присоединилась к поздравлениям и подчеркнула, что выпускники этой школы на сегодняшний день являются самыми подготовленными волонтерами Молодой Ганзы. Попробовать свои силы они смогут на мероприятиях в рамках подготовки к проведению Молодой Ганзы-2019, которые пройдут уже в этом году.

Напомним, первый поток школы закончили 17 псковичей. 7 февраля стартовали занятия второго набора. Следующий набор в Школу волонтера Молодой Ганзы стартует в декабре.

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