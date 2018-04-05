Специальный врач для пожилых появится в псковском госпитале для ветеранов войн

11:08, 05 апреля 2018, ПАИ

В ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» появится врач-гериатр. Об этом сообщил начальник госпиталя Игорь Феоктистов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 5 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Игоря Феоктистова, в связи со старением населения по всей стране, возникла необходимость такой медицинской помощи, как гериатрия. «Было решено начать с нашего учреждения. Заявка уже подана, и мы ждем путевки в НИИ имени Пирогова», - сообщил он. Игорь Феоктистов также отметил, что учеба таких специалистов начнется с сентября и для этого потребуется много времени и серьезной подготовки. «А в следующем году будет уже лецензирование специалистов», - добавил он.

Кроме того, Игорь Феоктистов отметил, что ГБУЗ «Псковский госпиталь для ветеранов войн» будет организовывать консультационно-методическую помощь другим медицинским организациям области, в том числе и обучающую.

Он добавил, что в 2017 году около 50 тысяч человек посетили госпиталь. «Госпиталь у нас полузакрытого типа, к нам обращаются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и участники войны, люди которые трудились на военных объектах, в тылу, на заводах, малолетние узники фашистских лагерей и ветераны прочих боевых действий», - рассказал Игорь Феоктистов.