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Общество

Не бояться психиатров призвал псковичей Павел Торкунов

«Бояться психиатров не стоит», - заявил главный врач ГБУЗ ПО «Псковская областная психическая больница №1» Павел Торкунов на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 5 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она рассказал, что при старении организма болезни накапливаются, присоединяются специфические вещи, связанные с поражением сосудов головного мозга, так называемые синильные нарушения, которые лечатся амбулаторно и стационарно. По словам врача, сейчас эта проблема нарастает.  

Главврач ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» Мария Отраднова отметила, что сейчас запускается новый проект о проблемах старческого слабоумия, так как это направление актуально. Она добавила, что в области проводится ряд мероприятий, в центре люди могут пройти тесты и проверить нарушения памяти. Мария Отраднова уточнила, что слабоумие может начаться с 50 лет, однако, это заболевание может сделать инвалидом и работающего человека. По её словам, когнитивные расстройства выражаются забывчивостью – когда люди забывают, куда положили вещи и так далее.

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