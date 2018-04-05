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Общество

Выпавший из окна ребенок в Пскове доставлен в детскую областную больницу

Выпавший сегодня, 5 апреля, утром из окна второго этажа дома 11 по улице Лесной в Пскове ребёнок доставлен в детскую областную больницу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что ребенок в возрасте 3-5 лет выпал из окна  по причине недосмотра и на момент приезда спасателей находился у соседей. 

В пресс-службе пояснили, что ребенок не получил серьезных травм и угрозы его жизни нет.

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