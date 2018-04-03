Инвестиционный потенциал Псковской области представлен в Ассоциации европейского бизнеса

12:11, 05 апреля 2018, ПАИ

4 апреля, в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в Санкт-Петербурге состоялась презентация инвестиционного потенциала Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. На площадке крупнейшего представительства иностранных инвесторов в России Псковскую область представили первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Юрий Подобед и генеральный директор «ОЭЗ ППТ «Моглино» Ольга Торбич.

От имени врио губернатора Михаила Ведерникова Вера Емельянова приветствовала участников мероприятия и выразила благодарность генеральному директору Ассоциации Франку Шауффу за возможность провести презентацию инвестиционных возможностей Псковской области в рамках ежегодного генерального собрания членов Северо-Западного регионального комитета АЕБ.

Первый вице-губернатор отметила, что за последние годы в Псковской области приняты меры по созданию максимально комфортных условий для инвесторов: снижены административные барьеры, приняты законы по предоставлению налоговых льгот, создано Агентство инвестиционного развития, осуществляющее сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна». Вера Емельянова пригласила Ассоциацию европейского бизнеса познакомиться с условиями для ведения бизнеса в регионе и предложила провести выездную бизнес-миссию в 2019 году в рамках Международных Ганзейских дней Нового времени.

Юрий Подобед рассказал участникам мероприятия о ключевых преимуществах Псковской области: близости к крупнейшим рынкам Евросоюза и портам Балтийского моря, развитых транспортной инфраструктуре и логистике, высоком потенциале региона для развития бизнеса.

В свою очередь Ольга Торбич отметила, что в 2018 году на площадку особой экономической зоны «Моглино» выходят еще три резидента. Кроме того, в эксплуатацию вводится типовое промышленно-производственное здание площадью 5 тыс. кв. м., которое резиденты смогут арендовать.

В состав делегации Псковской области также вошел представитель австрийского инвестора, генеральный директор ООО «Танн Невский» Ярмо Пекка Варьосалми. Он поделился с участниками презентации успешным опытом реализации инвестиционного проекта в Пскове. Завод по производству полиграфической продукции был построен австрийским холдингом Trienberg Hollding AG в 2011 году за рекордные 9 месяцев и успешно ведет свою деятельность в Псковской области.

По итогам мероприятия представители Псковской области и Ассоциации европейского бизнеса договорились об активном взаимодействии в части формирования благоприятного инвестиционного имиджа региона среди представителей европейского бизнеса.

Ассоциация европейского бизнеса — основное представительство иностранных инвесторов в Российской Федерации, объединяющее более 500 зарубежных компаний, работающих в России.