Кражи телефонов раскрыли полицейские Великих Лук

12:20, 05 апреля 2018, ПАИ

Великолукские полицейские установили подозреваемых в хищениях мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 22 марта в Великих Луках из квартиры дома по улице Энгельса 44-летний безработный, ранее судимый местный житель похитил у мужчины мобильный телефон. По данному факту проводится проверка.

А в ночь на 1 апреля великолучанка в неустановленном месте потеряла свой телефон. С заявлением о краже она обратилась в полицию. Ущерб составил 8 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска изъяли пропавший телефон у 31-летней жительницы Великолукского района. В настоящее время ведется проверка.