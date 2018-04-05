«Невский аэроклуб» будет мониторить псковские леса в пожароопасный период

11:47, 05 апреля 2018, ПАИ

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды определил подрядчика на выполнение лесоавиационных работ в пожароопасный период. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам аукциона, мониторить пожарную обстановку в региональных лесах будет некоммерческое партнерство по обеспечению всех видов авиационной деятельности «Невский аэроклуб». Полеты будут осуществляться при среднем и высоком классах пожарной опасности.

Начальная максимальная цена контракта составляла 5 млн рублей и в результате конкурса была снижена на 47%, до 2 млн 600 тысяч рублей. Сэкономленные средства, которые поступили в регион по федеральной программе развития лесного хозяйства, будут направлены на другие мероприятия в сфере охраны и защиты лесов.

«На протяжении ряда лет в Псковской области используется комбинированная система противопожарной охраны лесного фонда: осуществляется наземное патрулирование, видеофиксация с использованием 92 камер и лесоавиационный мониторинг. Благодаря этим мерам ситуация в лесах Псковской области находится под контролем — крупных пожаров и ущербов на протяжении ряда последних лет допущено не было», — отметили в Госкомитете.

Напомним, в этом году пожароопасный период в регионе постановлением врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова установлен с 28 марта.