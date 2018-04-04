Губернаторы смогут формировать антитеррористические комиссии в муниципалитетах

12:05, 05 апреля 2018, ПАИ

Сегодня, 5 апреля, Государственная Дума РФ приняла закон, наделяющий губернаторов полномочиями по созданию антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, чьи решения будут обязательными для чиновников и населения, передает ТАСС.

Отмечается, что главы регионов смогут формировать на территории одного или нескольких муниципальных образований соответствующего субъекта РФ коллегиальные органы. Задачей таких комиссий будет обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных, региональных ведомств, а также органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации или ликвидации последствий его проявлений или для реализации их решений.

«Решения коллегиального органа носят обязательный характер. Их неисполнение влечет привлечение к ответственности, предусмотренной федеральными законами или законами субъектов РФ», - сказано в сопроводительных материалах.

Устанавливается также, что губернатор «осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также по минимизации или ликвидации последствий его проявлений».